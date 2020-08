Calgary že v končnici lige NHL

Edmonton, 7. avgusta - Hokejisti Calgaryja so se že uvrstili v končnico severnoameriške hokejske lige NHL. Na četrti tekmi kvalifikacij zahodne konference v Edmontonu so še tretjič premagali Winnipeg, tokrat s 4:0. V dvoboju

med Vancouvrom in in Minnesoto prvi vodi z 2:1 v zmagah, potem ko je tretjo tekmo dobil s 3:0.