Azijske borze zaradi napetosti med ZDA in Kitajsko v rdečem

Tokio, 7. avgusta - Borzni indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma obarvali v rdeče. Tečaje delnic so navzdol potisnile napetosti med ZDA in Kitajsko, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal skorajšnjo prepoved uporabe kitajskih aplikacij Tiktok in Wechat.