Newyorške borze končale v zelenem, Nasdaq prvič nad 11.000 točk

New York, 6. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq je danes zabeležil nov rekord in prvič doslej končal nad mejo 11.000 točk. Dosegel je 11.108,07 točke. Vlagatelji so ignorirali dejstvo, da je sprejem paketa za nujne izdatke v ZDA v slepi ulici, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.