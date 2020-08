Belgija od danes na rdečem seznamu; Češka, Malta, Švica in deli Španije črtani z zelenega

Ljubljana, 6. avgusta - Vlada je na današnji dopisni seji na podlagi strokovne ocene z današnjim dnem na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo zaradi covida-19 uvrstila Belgijo in še štiri bolj oddaljene države. Z zelenega seznama je medtem črtala Češko, Malto, Švico in administrativne enote Španije: Balearske otoke, Kantabrijo ter Kastiljo in Leon.