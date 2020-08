Sonja Lokar sporni tvit ocenila kot grob napad na zaposlene v CSD

Ljubljana, 6. avgusta - Članica SD Sonja Lokar je danes ostro obsodila zapis uslužbenca notranjega ministrstva Boruta Jakopina in tudi ravnanje državnega sekretarja v KPV Vinka Gorenaka, ki je tvit sprva poobjavil. Po njeni oceni je šlo v tivtu za sovražni govor in grob napad na zaposlene v centrih za socialno delo. Skrbi jo, da to postaja način delovanja trenutne vlade.