Pedersenu druga etapa, Mezgec 11.

Zabrze, 6. avgusta - Tudi drugo etapo kolesarske dirke po Poljski od Opol do Zabrz je odločil sprint glavnine, v ospredju pa so bili drugi kolesarji kot dan prej. Ne samo zaradi tega, ker večina najboljših iz tragičnega sprinta ni nastopila, ampak tudi, ker so bili mnogi še pod vtisom sredine nesreče. Etapo je dobil Danec Mats Pedersen (Trek Segafredo).