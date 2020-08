MNZ Jakopina pozval k spoštljivi komunikaciji, a zoper njega ne bo disciplinskega postopka

Ljubljana, 6. avgusta - Na notranjem ministrstvu so preučili sporno komunikacijo uslužbenca Boruta Jakopina. Menijo, da se izražanje osebnih mnenj v prostem času o temah, ki niso povezana s področjem dela, ne more šteti kot kršitev kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in biti razlog za uvedbo disciplinskega postopka. Opozorili so ga in pozvali k spoštljivi komunikaciji.