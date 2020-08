Frankfurt/Pariz/London, 6. avgusta - Indeksi na evropskih borzah so se danes obarvali rdeče. Vlagatelji niso bili razpoloženi zaradi razvoja dogodkov, povezanih z novim koronavirusom, in zaostrovanja odnosov med ZDA in Kitajsko. Evro je nekoliko padel, cene nafte se niso kaj dosti spremenile.