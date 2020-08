Vlada zaključila projekt sanacije bolnišnic

Ljubljana, 6. avgusta - Vlada je na dopisni seji zaključila projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Ob tem je ugotovila, da je bila sanacija bolnišnic neuspešna pri 13 od 15 bolnišnic v sanaciji, so navedli na ministrstvu za zdravje. Z zaključkom sanacije preneha delovati sanacijski odbor in sanacijske uprave v zavodih.