V BiH in Srbiji znova več kot 260 okužb z novim koronavirusom

Sarajevo/Beograd, 6. avgusta - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 299 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo je sedem bolnikov. V Bosni in Hercegovini pa so potrdili 262 novih okužb, poročajo tuje tiskovne agencije. Podobno je bilo že v sredo, ko so potrdili po več kot 250 novih okužb. V Severni Makedoniji so medtem potrdili 113 novih okužb, na Kosovu pa 196.