Ljubljana, 6. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes izgubil 0,38 odstotka in se oblikoval pri 839,32 točke. Vlagatelji so sklenili za 628.580 evrov prometa, od tega 318.520 evrov z delnicami Krke. Njihov tečaj je pridobil pol odstotka in se ustavil pri 86 evrih.