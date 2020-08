Sindikati proti zapiranju maloobmejnih prehodov na italijansko-slovenski meji

Trst, 6. avgusta - Medregijski sindikalni svet (MSS) Furlanija-Julijska krajina - Slovenija je izrazil nasprotovanje zapiranju maloobmejnih prehodov med Italijo in Slovenijo, saj da bi to predvsem oviralo čezmejne delavce. K zaprtju maloobmejnih prehodov je pretekli teden vlado v Rimu pozval svetnik FJK za lokalno samoupravo in varnost Pierpaolo Roberti.