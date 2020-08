Slovenska modna znamka Mila.Vert se predstavlja na Danskem

Koebenhavn, 9. avgusta - Društvo za oblikovanje Soto, ki sodeluje s Centrom za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, bo v okviru projekta Made in Slovenija na tednu mode v Koebenhavnu predstavilo slovensko modno znamko Mila.Vert. Trajnostno, ekološko in etično modno znamko odlikuje brezčasen, minimalističen in eleganten dizajn, so zapisali v društvu Soto.