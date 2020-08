V celjski bolnišnici imeli za en dan zaposleno delavko, ki je bila okužena s koronavirusom

Celje, 6. avgusta - V Splošni bolnišnici Celje so za STA potrdili, da je 27. julija pri njih delala zdravstvena delavka, ki je naslednji dan sporočila, da se počuti slabo in da je zbolela, pri tem pa navedla, da je bila v stiku s svojo mamo, ki ima covid-19. Čez nekaj dni so okužbo potrdili tudi pri tej delavki, ki je bila zaposlena v bolnišnici en dan.