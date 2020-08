V Vipavski dolini začenjajo odkup breskev, cena enaka lanski

Vipavska dolina, 6. avgusta - V Vipavski dolini so tik pred začetkom odkupovanja breskev, katerih letina je zaradi spomladanske pozebe letos sicer zelo slaba. V Kmetijski zadrugi Vipava, ki odkupuje breskve za Fructal, so za STA pojasnili, da je odkupna cena enaka lanski in znaša 23 centov za kilogram. Odkupa zgodnjih sort zaradi slabe letine letos ni bilo.