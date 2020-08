Kobariški muzej in Fundacija Poti miru obeležujeta okrogla jubileja

Kobarid, 6. avgusta - Kobariški muzej letos praznuje 30. in Fundacija Poti miru 20. obletnico delovanja. Jubileja so nameravali v Kobaridu obeležiti z veliko slovesnostjo in več manjšimi dogodki, a bo obeleževanje obletnic zaradi epidemije koronavirusa nekoliko okrnjeno. Obeležili ju bodo z nekaterimi tradicionalnimi pa tudi posebnimi dogodki.