Policisti na murskem otoku zasegli konopljo, vredno dva milijona evrov

Murska Sobota, 6. avgusta - Pomurski policisti so na otoku reke Mure pri Benici zasegli 2650 sadik konoplje, ki so jo gojili trije državljani Slovenije. Ti so v priporu, policisti pa ocenjujejo, da bi iz konoplje lahko pridelali najmanj 600 kilogramov kakovostne marihuane, na trgu vredne okoli dva milijona evrov.