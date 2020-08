O organizaciji dela domov za starejše v primeru vnosa okužbe na neformalnem srečanju tudi z vodstvi zavodov

Ljubljana, 6. avgusta - Predstavniki ministrstev za delo in zdravje so na neformalnem srečanju z vodstvi domov za starejše razpravljali o organizaciji dela v primeru vnosa virusa. Ministrstvi sestanek ocenjujeta kot konstruktiven, medtem pa so v skupnosti socialnih zavodov, ki je izstopila iz delovne skupine za covid-19, a se je sestanka udeležila, nekoliko bolj zadržani.