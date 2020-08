Globalne cene hrane julija narasle drugi mesec zapored

Ljubljana, 9. avgusta - Globalne cene hrane so se julija povišale drugi mesec zapored, predvsem zaradi dražjih rastlinskih olj in mlečnih proizvodov, kaže poročilo Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO). Cene po njihovih pojasnilih rastejo zaradi večjega povpraševanja in pomanjkanja migrantskih delavcev, ki so vključeni v pobiranje pridelkov.