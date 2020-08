Drevi se nadaljujejo še boji osmine finala v ligi prvakov

Ljubljana, 7. avgusta - Potem ko so v nogometni evropski ligi že znani vsi četrtfinalisti, bodo danes in v soboto še v ligi prvakov. V tej so si vozovnico na zaključni turnir v Lizboni, ki bo med 12. in 23. avgustom, še pred prekinitvijo zaradi novega koronavirusa priigrali Atletico Madrid Jana Oblaka, Leipzig Kevina Kampla, Atalanta Josipa Iličića in PSG.