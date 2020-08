Newyorški Metropolitanski muzej zaradi pandemije s petino manj osebja

New York, 10. avgusta - Newyorški Metropolitanski muzej (Met) je zaradi covida-19 minuli teden ponovno zmanjšal število osebja - do sedaj z odpuščanjem, prisilnimi dopusti in prostovoljnimi upokojitvami skupno za 20 odstotkov. Muzej je zaprt od marca dalje, prvih 80 zaposlenih pa so odpustili že aprila. Trenutno je v muzeju okoli 1600 zaposlenih, marca jih je bilo 2000.