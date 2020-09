Urbanija direktor vladnega urada za komuniciranje s polnimi pooblastili

Ljubljana, 17. septembra - Vlada je na današnji seji izdala odločbo, s katero Uroša Urbanijo z 21. septembrom imenuje za direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) za dobo petih let, torej najdlje do 20. septembra 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja. Urbanija sicer trenutno to funkcijo že opravlja kot vršilec dolžnosti.