Grčija začela s prostovoljnim vračanjem ekonomskih migrantov v domovino

Atene, 6. avgusta - Grčijo je danes zapustilo prvo letalo z ekonomskimi migranti, ki so se odločili prostovoljno vrniti v domovino. S tem so v Grčiji zagnali shemo, ki jo financira Evropska unija in naj bi pomagala pri zmanjševanju pritiska na državo, ki je ena od glavnih na migrantski poti v Zahodno Evropo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.