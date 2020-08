Nemškega državljana kaznovali zaradi prehitevanja v karavanškem predoru

Jesenice, 6. avgusta - Gorenjski policisti so danes dopoldne obravnavali nemškega voznika, ki je med vožnjo proti Sloveniji v predoru Karavanke prehitel tovorno vozilo s priklopnim vozilom in kombi. Policisti so voznika kaznovali z globo 700 evrov in s stransko sankcijo devet kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Kranj.