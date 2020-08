Logar bo s Pompeom podpisal izjavo o varnosti omrežij 5G

Ljubljana, 6. avgusta - Zunanji minister Anže Logar bo z ameriškim kolegom Mikom Pompeom prihodnji teden ob njegovem obisku v Ljubljani podpisal skupno izjavo med Slovenijo in ZDA o varnosti omrežij 5G, so danes potrdili na zunanjem ministrstvu. Namen obiska Pompea je sicer predvsem "potrditi in poglobiti tesne prijateljske, zavezniške in partnerske odnose" med državama.