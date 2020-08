Henkel blaži posledice pandemije z večjo prodajo čistil

Düsseldorf, 6. avgusta - Pandemija covida-19 močno vpliva tudi na poslovanje nemškega proizvajalca pralnih praškov, lepil in kozmetičnih izdelkov Henkel. Medtem ko je v prvem polletju povečal prodajo pralnih praškov in čistil, kot sta Persil in Bref, pa je prodal občutno manj industrijskih lepil, svojega najpomembnejšega izdelka.