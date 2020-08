Tretji festival Poletje na platnu in med platnicami posvečen kriminalki

Ljubljana, 6. avgusta - V Letnem kinu Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova bo med 11. in 16. avgustom zaživel festival Poletje na platnu in med platnicami. Festival bo v tretji izdaji s podnaslovom Morilci, tatovi, knjige in filmi obarvan žanrsko. Uvedel ga bo film mojstra suspenza Alfreda Hitchcocka Psiho, ki se začne kot kriminalka, konča pa kot horor.