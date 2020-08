Pakistanec sodržavljanom pomagal pri nedovoljenem prehodu meje

Šentjernej, 6. avgusta - Šentjernejski policisti so v sredo okoli 11. ure na območju Gorjancev izsledili in prijeli 24 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med prijetimi so policisti identificirali tudi 27-letnega Pakistanca, ki je tujcem nudil pomoč pri nezakonitem prehodu, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.