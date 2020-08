Britanski kipar Thomas J. Price predstavil kip temnopolte slehernice

London, 7. avgusta - Britanski kipar Thomas J. Price je javnosti predstavil kip temnopolte slehernice, ki ga je poimenoval Reaching Out (Segati). V višino meri 2,74 metra in tehta 420 kilogramov. Umetnik upa, da bo kip na nek način deloval kot protiutež čaščenju idolov. Gre za eno od treh javnih skulptur temnopoltih žensk v Veliki Britaniji, piše The Guardian.