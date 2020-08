V sredo največ okužb z novim koronavirusom v ljubljanski občini

Ljubljana, 6. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v sredo potrdili v 10 občinah. Največ, pet, so jih našteli v Mestni občini Ljubljana, dve okužbi pa na območju domžalske občine. Po eno novo okužbo so potrdili v občinah Hrastnik, Kranj, Koper, Celje, Trbovlje, Loška dolina, Šoštanj in Cirkulane.