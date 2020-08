V Singapurju poleg koronavirusa tudi rekordno število obolelih za dengo

Singapur, 6. avgusta - V Singapurju se poleg pandemije covida-19 soočajo tudi z rekordnim številom obolelih za dengo. Kot so v sredo zvečer sporočile pristojne oblasti, so v tej državi na jugovzhodu Azije do torka našteli več kot 22.400 obolelih za dengo, kar je največ v novejši zgodovini. Strokovnjaki svarijo, da najhujše šele prihaja, saj sezona denge traja do oktobra.