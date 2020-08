Michael Ballack vse bližje vrnitvi v nogomet

Berlin, 6. avgusta - Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Michael Ballack je vse bližje vrnitvi v nogomet. To je v pogovoru za "Sportbuzzer" priznal nekdanji igralec Bayerja iz Leverkusna, Bayerna iz Münchna in angleškega Chelseaja, ki je med letoma 1999 in 2010 za "elf" odigral 98 tekem in dosegel 46 golov.