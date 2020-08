V Laškem neurje poškodovalo hišo štiričlanske družine

Laško, 6. avgusta - V Radobljah pri Laškem je v času nedavnih neurij prišlo do hujšega poškodovanja stanovanjske hiše, kjer živi štiričlanska družina z dvema otrokoma. O stanju so bile obveščene vse pristojne službe, ki bodo ugotavljale, ali je stanovanjski objekt še primeren za bivanje in sanacijo, so danes sporočili z laške občine.