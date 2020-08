Olimpija začenja sezono dan kasneje

Ljubljana, 6. avgusta - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je spremenila spored tekem prvega in drugega kroga tekmovanja v Prvi ligi Telekom Slovenije. Olimpija bo tako dvoboj prvega kroga odigrala v četrtek, 13. avgusta, in ne v sredo, 12. avgusta, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili iz vrst lani tretjeuvrščene ekipe PLTS.