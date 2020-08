Gradbena dela na galeriji med Godovičem in Idrijo končana, do ponedeljka še polovična zapora

Idrija, 6. avgusta - Gradbena dela na galeriji Jelični vrh na cesti med Godovičem in Idrijo so zaključena. Izvajalec je dela predčasno zaključil, promet pa bo na tem odseku do ponedeljka še vedno potekal izmenično, saj mora izvajalec Kolektor CPG po koncu del še pospraviti cestišče in odstraniti gradbeno opremo, so za STA pojasnili na direkciji za infrastrukturo.