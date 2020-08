V Celju gradnja kolesarskih povezav poteka brez zapletov

Celje, 6. avgusta - V Celju gradnja mreže kolesarskih povezav, ki so jo začeli urejati februarja letos, poteka brez zapletov. Odseka kolesarske steze Lava 2 in 3 sta tako že zaključena, medtem ko bo odsek Lava 1 zaključen sredi tega meseca, ko bodo na počivališču namestili opremo. Celotna vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, so sporočili s celjske občine.