Tokio, 6. avgusta - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so se danes obarvali neenotno. Vlagatelji so po navedbah analitikov premlevali usklajevanje novega svežnja protikoronskih ukrepov v ameriškem kongresu in najnovejše dogajanje v zvezi s pandemijo covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.