Facebook in Twitter zaradi trditve o koronavirusu ukrepala poti Trumpu

Washington, 6. avgusta - Facebook in Twitter sta ukrepala proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi ekipi zaradi objav, da so otroci "skoraj odporni" na novi koronavirus. Objava, ki naj bi glede na pojasnilo podjetij predstavljala "napačno informacijo", je bila z obeh družbenih omrežij odstranjena.