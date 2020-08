Newyorške borze zaključile v zelenem, Nasdaq ponovno rekordno

New York, 5. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili z rastjo, Nasdaq pa je že tretji dan zapovrstjo končal rekordno. Vlagatelji se tako niso preveč obremenjevali z ne preveč spodbudnimi podatki z ameriškega trga dela in izrazili optimizem nad prihajajočo fiskalno podporo gospodarstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.