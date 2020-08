Slovenske Konjice, 5. avgusta - Od dopoldneva pogrešajo 14-letnega Gabra Capla iz Dobrave v občini Slovenske Konjice. Nazadnje je imel oblečeno rdečo jopico in temno trenirko. Je suhe postave in svetle polti, kratkih temnih las, visok pa je 165 centimetrov, so sporočili s Policijske uprave Celje.