Evropska zveza potrdila dve kajakaški EP

Ljubljana, 5. avgusta - Evropska kajakaška zveza (Eca) je ta teden potrdila še dve evropski prvenstvi, in sicer v kajakaškem maratonu ter v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ki bosta na sporedu med 1. in 4. oktobrom 2020, če se situacija glede novega koronavirusa v državah gostiteljicah v tem času kritično ne poslabša.