Mediji: Stroške bivanja Pivčeve najprej plačalo podjetje Vinakras

Ljubljana, 5. avgusta - Stroške bivanja kmetijske ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec in njene družine na Krasu je po poročanju Kanala A in POP TV najprej plačalo podjetje Vinakras, v katerega videu je nastopila Pivčeva. Ob medijskem poizvedovanju o obisku pa je podjetje izdalo račun v istem znesku ministrici, ki ga je tudi plačala, so še poročali.