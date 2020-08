Pri banki v Trnovem našli sumljiv predmet

Ljubljana, 5. avgusta - Pri banki v ljubljanskem Trnovem so našli sumljiv predmet. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili o najdbi v eni izmed zgradb obveščeni ob 15. uri. Policisti so zgradbo in njeno okolico zavarovali in izpraznili, nato pa preverili okoliščine in vsebino torbe. Ugotovili so, da v torbi ni nevarnih predmetov, so sporočili s policije.