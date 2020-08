Koprska občina za večjo varnost okrepila nadzor v mestnem parku

Koper, 6. avgusta - Nov koprski mestni park ob Semedelski promenadi je v slabem letu in pol postal ena bolj priljubljenih točk domačinov, ki jo vse pogosteje obiščejo tudi številni domači in tuji turisti. Da bi se v parku vsi počutili varno in udobno ter da bi ostal čist in urejen, so v občini okrepili nadzor in postavili dodatno signalizacijo s pravili obnašanja.