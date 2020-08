Evropske borze trgovanje sklenile z rastjo indeksov

London/Frankfurt/Pariz, 5. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so optimistični glede novih ukrepov, ki naj bi jih sprejeli v Washingtonu za spodbujanje gospodarstva, spodbudile pa so jih tudi novice o razvoju cepiv za novi koronavirus. Nafta se je precej podražila, v primerjavi z dolarjem se je okrepil evro.