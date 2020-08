Vožnja v naravi povzroča precejšnjo škodo, nadzor pa ostaja težava

piše Domenika Presekar

Ljubljana, 15. avgusta - Vožnja z motorji, štirikolesniki in kolesi po travnikih, gozdovih in poljih povzroča veliko škodo. Uničujejo se gozdne poti, poljščine in travinje. Nadzor je otežen, saj je teren nedostopen, kršitelji pa ne ustavljajo, so opozorili na policiji. Predlogov za rešitve je več, kmetje so izpostavili nujnost večjega spoštovanja tuje lastnine.