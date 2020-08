Ministrstvo po šesti akciji kulturnikov: Izjave aktiva delavcev so žaljive in neresnične

Ljubljana, 5. avgusta - Na ministrstvu za kulturo so se odzvali na protest minuli torek. Ocenili so, da so kulturniki širil žaljive in neresnične izjave. Zahtevo po ministrovem odstopu "zaradi nedejavnosti v sektorju, s katerim upravlja, nestrokovnega ministrovanja in gest, ki spomnijo na zgodnje obdobje nacizma", so označili za "ad hominem napad na ministra".