Samsung s sedmimi novimi napravami

Seul, 5. avgusta - Južnokorejski Samsung Electronics je na današnjem virtualnem dogodku predstavil sedem novih naprav, med njimi njihova najzmogljivejša pametna telefona doslej Galaxy Note 20 in Note 20 Ultra. Med novostmi so še dva tablična računalnika, pametna zapestna ura, slušalke in prepogljivi telefon.