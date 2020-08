Kemijski inštitut nosilec slovenskega partnerstva z ILL

Ljubljana, 6. avgusta - Kemijski inštitut je sklenil sporazum o znanstvenem članstvu z Inštitutom Maxa von Laueja - Paula Langevina (ILL), vodilnim mednarodnim raziskovalnim centrom za nevtronsko sipanje, so sporočili z inštituta. S tem je inštitut postal slovenski partner in polnopravni znanstveni član za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja.