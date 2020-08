Neznanci poskušali ukrasti letalo, vzlet jim je preprečila blatna steza

Podčetrtek, 5. avgusta - Neznanci so v ponedeljek zjutraj poskušali ukrasti letalo iz hangarja Obsoteljskega aerokluba Imeno v občini Podčetrtek, so sporočili iz Policijske uprave Celje. Storilci so najprej prerezali steno šotora, nasilno odprli vrata in izvlekli letalo. Vzlet jim je preprečila mokra vzletno-pristajalna steza, letalo pa je tako obtičalo v blatu.